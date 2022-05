Rafael Leão aquece o mercado e agora é notícia uma proposta de 120 milhões

Craque português continuar a ser associado ao Real Madrid.

Rafael Leão continua a merecer amplo destaque no que toca a notícias do mercado de transferências. A última das quais, do jornal "Gazzetta dello Sport", indica que o Real Madrid está disposto a pagar 120 milhões de euros pelo avançado internacional português.

O jogador de 22 anos tem contrato com o Milan até 2024 e será intenção do campeão italiano, consagrado no passado fim de semana, manter o jogador e renovar o vínculo até 2026.

Leão, eleito o melhor jogador da Serie A, realizou uma temporada de grande nível, com 14 golos e 12 assistências em 42 jogos.