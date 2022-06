Rafael Leão apontado ao Manchester City como substituto de Sterling

Rafael Leão tem sido apontado a vários tubarões nos últimos meses.

Com a eventual saída de Raheem Sterling neste mercado de transferências, o Manchester City poderá avançar para a contratação de Rafael Leão, adianta o jornalista Nicolò Schira. A boa época do avançado português despertou atenções e os citizens estão atentos.

O ex-Sporting tem contrato com o Milan até 2024 e uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

De recordar que o clube inglês já contratou Erling Haaland e Julian Álvarez para a frente de ataque.

Leão não é intransferível

Eleito o melhor jogador da Serie A, Rafael Leão tem vários clubes interessados e apesar do peso que teve na conquista do título de campeão do Milan, a transferência não é descartada. "Face à época que teve, é uma peça preciosa, mas já mostrámos que sabemos substituir jogadores de forma incrível", referiu o presidente do AC Milan, Paolo Scaroni.