Rafael Leão ambicioso: "Quero ganhar a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões"

O avançado português explicou o que o levou a renovar com o Milan em junho, numa altura em que reunia o interesse de vários outros gigantes do futebol europeu.

Rafael Leão, depois de vários meses de negociações, aceitou renovar com o Milan em junho, assinando um vínculo válido até 2028 numa altura em que era pretendido por vários outros gigantes do futebol europeu.

O avançado, de 24 anos, explicou esta terça-feira o que o levou a tomar essa decisão, mostrando-se muito ambicioso em relação às metas traçadas para a sua carreira.

"Fiquei porque o Milan ajudou-me a evoluir, ganhámos o campeonato juntos [na época 2021/22] e foi o clube que me permitiu crescer enquanto jogador. Agora, sinto que estou mais maduro e que sou o líder da equipa. Estou no clube certo para prosseguir a carreira e quero ganhar a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões", apontou, em declarações à ESPN.

O internacional português também elogiou as aquisições realizadas pelo Milan até ao momento no mercado, em que o clube contratou os avançados Noah Okafor (ex-Salzburgo) e Luka Romero (ex-Lázio), os extremos Christian Pulisic (ex-Chelsea) e Samuel Chukwueze (ex-Villarreal), os médios Tijjani Reijnders (ex-AZ) e Ruben Loftus-Cheek (ex-Chelsea) e o guarda-redes Marco Sportiello (ex-Atalanta).

Em sentido contrário, saíram o médio Sandro Tonalli (Newcastle), o lateral Sergino Dest (regressou ao Barcelona) e o extremo Ante Rebic (Besiktas).

"Penso que o treinador terá mais opções, especialmente no meio-campo e no ataque. Na época passada, não havia muitas alternativas e nas meias-finais da Champions, com o Inter, isso viu-se. Os reforços subiram a qualidade do plantel e estou muito satisfeito", analisou Leão, em jeito de conclusão.