Rafael Leão: 70 milhões de euros será o valor da proposta em cima da mesa

Imprensa italiana aborda esta terça-feira o interesse do PSG no avançado português.

Com 13 golos e nove assistências até ao momento, Rafael Leão está a protagonizar uma temporada de grande nível ao serviço do Milan e com alguns dos principais clubes europeus atentos. De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", o PSG é um desses casos e estará disposto a avançar com uma proposta de 70 milhões de euros.

Newcastle, Liverpool e Barcelona são outros clubes que têm sido associados ao avançado internacional português, que tem vínculo com o Milan até 2024.

Rafael Leão, 22 anos, tem sido uma das principais armas do atual líder do campeonato italiano, com dois pontos de vantagem para o Inter. Isto quando faltam duas jornadas para o fim da competição.