Português Rafa Lopes entre os jogadores do Legia agredidos por adeptos

De acordo com o jornal polaco Przeglad Sportowy, o avançado português foi um dos três atletas obrigados a receber tratamento hospitalar na sequência de um ataque ao autocarro da equipa. Bicampeão é o último classificado do campeonato e, esta tarde, anunciou um novo treinador: Aleksandar Lukovic substituiu Marek Golebiewski

O Légia de Varsóvia continua a ferro e fogo à conta de uma grave crise desportiva que conduziu o bicampeão da Polónia a um inacreditável último lugar no campeonato. A descida ao abismo foi confirmada após a derrota do passado domingo frente ao Wisla Plock (0-1) e motivou uma reação violenta por parte dos adeptos. À chegada ao centro de estágio, o autocarro que transportava a comitiva do Légia foi atacada por elementos da claque mais extrema do clube e, segundo o jornal Przeglad Sportowy, o português Rafa Lopes foi um dos três jogadores obrigados a receber tratamento hospitalar após o incidente.

Em comunicado oficial, a Direção do Légia confirmou o ataque e prometeu trabalhar com as autoridades policiais para punir os "criminosos". "O clube está a tratar este incidente com toda a seriedade e promete colaborar com a polícia para encontrar e punir os criminosos. Ao mesmo tempo, a Direção condena veementemente as agressões, que considera inaceitáveis, independentemente das emoções que os adeptos estão a viver. O clube também reforçou a segurança e vai fornecer aconselhamento legal aos jogadores hostilizados no passado domingo", pode ler-se.

Esta segunda-feira, o Légia também anunciou o despedimento do treinador Marek Golebiewski e a entrada em ação do interino Aleksandar Vukovic, que vai orientar a equipa dos portugueses Yuri Ribeiro, Josué, André Martins, Rui Gomes e Rafa Lopes até ao final da temporada.