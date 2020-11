Questionado sobre a exibição de Bruno Fernandes, Solskjaer falou em "frustração"

Treinador do Manchester United fala em muito "desejo e determinação".

Ole Gunnar Solskjaer, elogiou este sábado a exibição de Bruno Fernandes no triunfo do Manchester United sobre o Everton, por 3-1, no qual bisou e ainda assistiu Cavani para o terceiro golo. No entanto, o treinador dos red devils admitiu por vezes ficar frustrado com tanto "desejo e determinação" do internacional português.

"Bruno Fernandes teve um grande desempenho, a liderar os rapazes", começou por dizer o norueguês, explicando depois a razão de se sentir frustrado:

"Com o seu desejo e determinação, [Bruno Fernandes] está em todo o lado no campo, o que às vezes me deixa frustrado. Por vezes há passes para onde ele deveria estar e ele não está. Mas quando tens alguém que os orienta assim, é claro que ficas muito feliz".