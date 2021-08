"Quero ver se são torcedores do Palmeiras ou das vitórias", critica Abel Ferreira

Treinador português do Palmeiras pediu mais apoio aos adeptos "exigentes" do clube.

Depois da vitória por 3-0 sobre o São Paulo, que valeu ao Palmeiras a passagem às meias-finais da Libertadores, Abel Ferreira, treinador do Verdão, deixou um recado aos adeptos. "Temos que mudar a mentalidade da nossa torcida", apontou.

"Ninguém quer ganhar mais do que nós. A torcida [adeptos] é exigente, mas nós também temos de ser exigentes com eles. Tenho que lhes fazer um desafio. Hoje gostei muito da decoração do estádio. Estava impecável. Faço um desafio aos torcedores: é muito melhor apoiar a nossa equipa a decorar o estádio do que a pintar muros a dizer mal dos jogadores. Temos que mudar a mentalidade da nossa torcida. Eu não preciso que me apoiem agora, quando ganhei 3-0 ao São Paulo. Foram estes mesmos jogadores que, aqui e agora, fizeram história. Agora, eles vão para casa felizes e contentes. Com muito orgulho, dedicamos esta vitória aos torcedores. Mas vocês podem fazer a diferença, vocês, torcedores que estão em casa, nos momentos ruins. Aí eu quero ver se são torcedores do Palmeiras ou das vitórias", começou por dizer.

"Uma minoria dos adeptos está sempre connosco. Sinto um carinho muito grande. Mas não podem ser 70% a apoiar e 30% de lado. Tem que ser 100% a apoiar, 100% disponíveis para os jogadores, a equipa... terem fé e acreditarem que podemos fazer mais e melhor", acrescentou.