"Quero ganhar a Champions, o Mundial ou o Europeu, e, claro, a Bola de Ouro"

João Félix, avançado do Atlético de Madrid e da Seleção portuguesa, assume os principais objetivos que tem para a carreira.

João Félix tem como objetivos vencer "a Liga dos Campeões, o Mundial ou o Europeu com Portugal, e, claro, a Bola de Ouro", assumiu numa entrevista ao The Athletic.

"Para chegar lá tenho de melhorar, ser inteligente, tratar de mim, do meu corpo, da minha mente. E estar totalmente focado em mim", afiançou.

E falando na Seleção portuguesa, o avançado do Atlético de Madrid vai defrontar em breve Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, na Liga dos Campeões. "É muito bom jogares contra amigos. É sempre divertido. Eu e o Bruno trocámos algumas mensagens aquando do sorteio. Ele é um grande, grande jogador. É muito fácil jogar com ele, porque faz sempre a escolha certa para dar aos companheiros oportunidade para marcar. Por isso é que soma tantas assistências. O Cristiano é um exemplo para todos na Seleção, dá-nos bons conselhos e nós gostamos de ouvir", comentou o internacional português.