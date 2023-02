Lateral português rumou aos bávaros neste mercado de janeiro, por empréstimo do Manchester City.

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern Munique, revelou que o clube alemão já queria João Cancelo há quatro anos. A contratação surgiu apenas neste mercado de janeiro, por empréstimo do Manchester City, sendo que os bávaros ficam com opção de compra no valor de 70 milhões de euros.

"Queríamos o João Cancelo no Bayern já há quatro anos. Falámos com o Jorge Mendes. Ele sabia que eu queria o João. Recebi o sinal do Cancelo, que se mostrou disponível em vir para cá e tudo se processou no último domingo de mercado. O negócio foi muito rápido. A persistência valeu a pena", explicou o dirigente, em entrevista ao jornal Bild.