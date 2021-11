Treinado por Leonardo Jardim, o Al Hilal joga na terça-feira a final da Champions da Ásia contra o Pohang.

Leonardo Jardim, treinador do Al Hilal, fez esta segunda-feira a antevisão da final da Liga dos Campeões da Ásia, a disputar na terça-feira entre esta equipa saudita e o Pohang, da Coreia do Sul.

"Será um jogo histórico entre duas grandes equipas que já conquistaram antes a Liga dos Campeões da AFC. Estamos totalmente preparados para a final", começou por declarar Jardim, que está ao leme do Al Hilal desde junho.

"O nosso objectivo é vencer a partida, com respeito pelo adversário, porque vamos defrontar uma equipa forte e organizada. Mas com confiança e com o apoio do 12º jogador, que são os nossos adeptos, vamos concretizar as nossas aspirações", prosseguiu, aludindo ao facto do Al Hilal jogar na cidade saudita de Riade.

Já em relação ao Pohang, que tem visto o valor desvalorizado pelos Média sauditas, Jardim respondeu: "Quem pensar numa final sem equilíbrio tem um problema e não entende o futebol. Teremos que lutar até ao último minuto."

Jardim está invicto ao leme do Al Hilal, com oito vitórias e quatro empates em 12 partidas.