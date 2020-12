"Quem pensa que Fábio Silva sentiu dificuldades contra o Arsenal pode estar enganado..."

Avançado português foi lançado no jogo entre Wolves e Arsenal para o lugar de Raúl Jiménez, que saiu após um choque aparatoso.

Temeu-se o pior no jogo entre Arsenal e Wolverhampton, no passado domingo, quando Raúl Jiménez e David Luiz chocaram de cabeça, com o avançado mexicano a ter que ser substituído e encaminhado para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia.

Para o seu lugar, no Emirates, Nuno Espírito Santo lançou Fábio Silva, jovem avançado português contratado no verão ao FC Porto, a troco de 40 milhões de euros. Contudo, apesar de ter entrado no decorrer da primeira parte, Fábio não ficou em campo até ao apito final: também ele foi substituído - mas por opção técnica - aos 78 minutos, numa decisão que, de acordo com o Express & Star, pode "enganar" os mais desatentos.

"Ao entrar como substituto [de Jiménez] e sair antes do final da partida, Fábio Silva pode ter enganado os que pensam que sentiu dificuldades contra o Arsenal", começa por referir a publicação, num comentário do jornalista Joe Edwards. "Verdade seja dita: o reforço recorde dos Wolves desempenhou um papel importante na vitória no Norte de Londres. A missão dele não era simples, muito menos para um jogador de 18 anos que tinha somado, até então, apenas 51 minutos na Premier League. Fábio Silva tinha um teste pela frente e, no fim, passou-o", acresenta o Express & Star, que refere que o ex-FC Porto conseguiu "transmitir uma sensação de calma após a lesão de Jiménez".

"Podence esteve brilhante e Adama Traoré também se apresentou a alto nível, com Fábio Silva a trabalhar bem com ambos. Deixaram boas sensações. Passar o que se trabalha nos treinos para os jogos não é assim tão simples e há que dar crédito ao antigo ponta de lança do FC Porto, que se ajustou a circunstâncias difíceis. Se passar a ser opção regular, seria totalmente justo, uma vez que, contra o Arsenal, provou que tem um papel a desempenhar nos Wolves", remata o jornal britânico.

Não Perca FC Porto A milionária liderança de Sérgio Conceição no FC Porto O total de 164 milhões de euros que "assegurou" ao FC Porto não tem paralelo. Na faturação ponderada, Jesualdo Ferreira está próximo. Jorge Jesus foi quem mais edições disputou, mas fica longe

De recordar que o Wolverhampton acabaria por vencer o jogo por 2-1, com dois golos portugueses, apontados por Podence e Pedro Neto.