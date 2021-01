Quem pára André Silva? Português igualou Haaland e só vê o "The Best" à frente

Ponta de lança do Eintracht Frankfurt leva 14 golos marcados na presente edição da Bundesliga.

Formado no FC Porto, André Silva emigrou em 2017, depois de uma época de bom nível no Dragão. Na altura, o Milan pagou 38 milhões de euros pelo passe do avançado, que não convenceu a cem por cento em San Siro, apesar de ter apontado 10 golos em 40 jogos.

Seguiu-se um empréstimo de uma época ao Sevilha - 11 golos em 40 partidas - e, em 2018/19, rumou ao Eintracht, também em regime de cedência. Foi na Alemanha que o internacional português parece ter encontrado definitivamente o rumo dos golos. Após uma primeira época prometedora, com 16 golos em 37 encontros, a segunda está a superar as expectativas e, à 18.ª ronda da Bundesliga, André ocupa o pódio dos melhores marcadores da competição entre dois gigantes: Lewandowski e Haaland.

Este sábado, na goleada aplicada pela equipa de Frankfurt ao Arminia Bielefeld, André Silva bisou e chegou aos 14 golos no campeonato em 2020/21. Tantos quanto o norueguês do Dortmund, que apontou os mesmos 14 tentos em 13 jogos. André Silva precisou de 17 e ambos somam o mesmo número de assistências (duas).

Portanto, por esta altura, à frente do português e de Haaland surge apenas o inevitável polaco do Bayern, que marcou uns impressionantes 22 golos em 16 jogos. Lewandowski está numa forma tremenda e não dá sinais de abrandamento mesmo depois de ter sido coroado o melhor jogador de 2020 pela FIFA, arrecadando o prémio The Best.

Quanto a André Silva, de 25 anos, está em processo de plena afirmação e, muito provavelmente, já de olho nos compromissos da Seleção Nacional de março, contra Azerbaijão (dia 24), Sérvia (27) e Luxemburgo (30). Fernando Santos chamou o ponta de lança pela última vez em outubro.