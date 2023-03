Pepa estreia-se com vitória no Cruzeiro: "Nunca fui tão insultado no banco..."

Declarações de Pepa, treinador português que se estreou no comando do Cruzeiro com uma vitória por 3-2 frente ao Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, em jogo particular.

Quais foram os principais erros da equipa? "Cometemos alguns erros na fase de construção. Algo que será trabalhado, isso vai ser. Mesmo com muito trabalho, os erros acontecem. É normal a mudança do sistema e o conforto vai aparecer com o tempo. Mas arrisco dizer que a equipa nunca se desligou. Ali no 2-0 e nos últimos 10 minutos, senti que não estivemos por cima. Mas até os 30,35 minutos da primeira parte, a equipa teve oportunidades boas".

A equipa sentiu dificuldades com algo em específico? "Nós sentimos grande dificuldade foi na segunda bola. Quando havia bolas em profundidade na nossa linha defensiva, até ganhávamos a primeira. Mas aí a equipa do Bragantino ganhava essa (segunda bola) e colocou-nos a correr para trás. A intensidade é pela qualidade dos jogadores. o jogador brasileiro tem muita qualidade técnica. Mas para mim, hoje foi uma lição. Quem não estiver no topo em termos físicos, de disponibilidade e andamento, não tem hipóteses nenhumas de jogar".

E em termos psicológicos? "Temos que ser equilibrados, vai ser uma maratona tremenda. Vamos ter momentos bons, momentos maus. Uma das coisas mais importantes que aconteceu hoje, até poderíamos não ter ganho o jogo, mas tínhamos que manter esta procura pelo golo, esta coesão em campo juntos, sendo trabalhadores, comprometidos, focados e ajudando-nos uns aos outros. Vamos ter batalhas iguais, piores, mas mais do que a vitória, é o compromisso que a equipo deve ter sempre".

Estreia: "Nunca fui tão insultado no banco. Também tenho que me adaptar, estou a chegar agora [risos]".