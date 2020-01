Quem mais desiludiu no Atlético de Madrid? Mais de metade votou João Félix

Um dia depois do Atlético de Madrid ser afastado da Taça do Rei por uma equipa do terceiro escalão do futebol espanhol, no caso o Leonesa, o jornal desportivo Marca foi à procura de respostas junto dos utilizadores do site. Uma das perguntas era muito simples: quem mais desiludiu esta temporada?

A publicação escolheu diversos nomes, a começar pelo do português João Félix, reforço milionário e sonante do clube colchonero no verão de 2019. Lemar, Llorente, Diego Costa, Saúl Ñiguez, Vitolo, Koke e ainda o treinador Diego Simeone completam a lista dos nomes que foram a votos.

Ao cabo de 85 mil votos, a maioria escolheu João Félix como a maior das desilusões, com o português a recolher 54 por cento, a uma distância considerável de Simeone (20%), o segundo mais votado. Lemar, com 13 por cento, fecha o pódio das desilusões.