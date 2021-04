"Quem escolhia para a minha equipa? André Silva, Bruno Fernandes e o Ronaldo também podia vir"

Desafiado a escolher três jogadores portugueses para se mudarem para o Leipzig, o guarda-redes Gulácsi selecionou André Silva, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

O Leipzig defronta o Bayern no sábado, num jogo que pode ser decisivo para as contas do título na Bundesliga. Peter Gulácsi fez a antevisão ao encontro e afastou a hipótese de que o vencedor do duelo será o campeão no final da temporada.

"O título não vai ser decidido no sábado, será decidido ao longo dos 34 encontros e ainda haverá muito para jogar depois disto, mas claro que é uma partida importante para as duas equipas. Nós ainda temos os nossos objetivos, queremos garantir o lugar da Champions League o mais depressa possível para a nova temporada e para esse objetivo, precisamos de juntar o máximo número de pontos, o mais depressa possível, mas agora temos um grande jogo frente à melhor equipa da Europa e queremos mostrar a todos que conseguimos melhorar ao longo dos tempos e também ao longo deste ano. Se conseguirmos vencê-los, será um momento de afirmação da nossa parte", afiançou em entrevista à Eleven.

O guarda-redes húngaro vai defrontar Portugal no Europeu e foi desafiado a falar sobre os desafios com a Seleção portuguesa, Alemanha e França.

"Se olharmos para o grupo, podemos dizer que não fomos a equipa com mais sorte no sorteio, pois temos um grupo mesmo muito forte. Se olharmos para a Alemanha, Portugal e França, mesmo com muita confiança, vamos dizer que não somos favoritos. Vai ser muito difícil para nós, mas o nosso principal objetivo era qualificarmo-nos para esta competição e conseguimos. A partir de agora, podemos jogar sem qualquer pressão, porque podemos conseguir qualquer resultado, seria uma grande surpresa. Mesmo só com uma vitória, podemos ter a hipótese de seguir em frente. Será o nosso objetivo fazer uma surpresa frente a uma dessas equipas", vincou.

O primeiro jogo no Euro'2020 é, precisamente, contra Portugal e Gulácsi espera um jogo muito difícil. "Claro que o primeiro jogo é muito importante, até porque jogamos em casa, em Budapeste. Esperamos muito que nessa altura possamos jogar perante os nossos adeptos e isso poderá significar algo mais para nós. É um jogo importante, mas qualquer um dos três jogos poderá ser aquele que nos apura neste grupo. Portugal, se olharmos a sua equipa, tem um lote fantástico de jogadores, com tanto potencial e talento. Não vai ser um jogo fácil, mas vai tentar tirar o máximo dele."

A fechar, o guarda-redes de 30 anos "escolheu" três jogadores portugueses para levar para o Leipzig. "É uma pergunta difícil. Esta temporada jogámos frente a alguns jogadores portugueses. O André Silva tem feito uma época fantástica em Frankfurt. No Manchester United, o Bruno Fernandes, para mim, é um jogador de classe mundial. Eu escolheria um deles e o Cristiano Ronaldo também podia vir", atirou.