Sob orientação do treinador português Leonardo Jardim, agora contratado, o Shabab começou esta quarta-feira a trabalhar.

No dia do regresso aos treinos por parte do Shabab Al Ahli, com vista à nova época nos Emirados Árabes Unidos, o treinador Leonardo Jardim revelou forte ambição perante os jornalistas locais. Quando lhe perguntaram se não teme a pressão que o seu estatuto naturalmente acarreta, Jardim respondeu: "Os adeptos são o mais importante e ter que vencer não me gera pressão. Adoro futebol, onde quer que trabalhe, seja em França, Portugal, Grécia ou Arábia. A beleza do futebol é jogar para vencer e a minha intenção é a de construir uma equipa forte que lute por títulos."

O treinador explicou depois, em relação ao delinear do plantel, que lhe dá prazer apostar nos mais jovens. "Quem conhece a minha história sabe que me importo com os jovens e que já lancei um grande número de jogadores. Confiamos nos jovens e damos-lhes a oportunidade de participar nos torneios", vincou.

O Shabab Al Ahli começa a pré-época no Dubai e parte depois para um estágio na Sérvia.