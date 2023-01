Queiroz prepara novo desafio e despede-se do Irão: "São muitas as memórias..."

Confirmado o adeus ao Irão após a eliminação na fase de grupos do Mundial'2022, o antigo selecionador nacional está muito bem colocado para vir a assumir o comando técnico do Catar.

Numa altura em que se encontra muito bem colocado para vir a assumir o comando técnico do Catar, país-anfitrião do Mundial'2022, Carlos Queiroz deixou esta terça-feira uma última mensagem de despedida ao Irão, que deixou após a eliminação na fase de grupos do torneio.

"Enquanto embarco numa nova jornada, são muitas as memórias a que me agarrarei com muita alegria. Gostaria de partilhar a minha gratidão aos meus grandes jogadores no Irão, a toda a minha leal equipa iraniana, à Federação de Futebol e a todos os que me apoiaram e à equipa. Obrigado aos adeptos por todos os anos de apoio e inspiração", escreveu o antigo selecionador nacional nas redes sociais.

No Catar, Queiroz participou no seu quarto Mundial consecutivo, encerrando a segunda passagem pelo Irão após a eliminação da prova. Para além de Portugal, o treinador passou também pelo comando do Egito e Colômbia.