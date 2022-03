Queiroz e o encontro decisivo com Senegal: "Se fosse eu a decidir, teria qualificado as duas equipas"

Declarações do selecionador do Egito, antes da segunda mão do play-off de acesso ao Mundial do Catar, diante do Senegal

Sobre a equipa e os jogadores: "A equipa está preparada, todos os jogadores estão disponíveis, sem lesões. Temos um grupo de jogadores humildes, disciplinados e trabalhadores. Temos muita confiança nos nossos jogadores e se jogámos bem na primeira mão, podemos jogar ainda melhor nesta partida. Esta é a mentalidade que seguimos."

Sobre se vai jogar para o empate: "Se estivermos focados, estou confiante que faremos um jogo muito especial. Não estamos no Senegal para empatar, queremos vencer. Somos o Egito. Uma potência de África. A minha filosofia é que não jogamos contra o Senegal, Camarões, Nigéria ou Costa do Marfim, jogamos sempre contra nós próprios e temos sempre que ser melhores."

Sobre a posse de bola: "Nunca vi uma equipa jogar sozinha e ter a bola 100% do jogo. No último jogo tivemos 45% de posse de bola, na final da CAN tivemos 51%. Se nos derem 5% de posse de bola podemos fazer magia, sabemos disso e o Senegal também sabe. Respeitamos muito o Senegal, é uma grande equipa, mas amanhã não vai ter 100% de posse de bola."

Jogo de palavras e jogo no campo: "Não ganhamos os jogos com palavras mágicas, ganhamos com o esforço dos jogadores. O mais importante para os adeptos egípcios e senegaleses e que estejam duas grandes equipas em competição no relvado. Espero que no final o futebol ganhe."

Novo confronto com o Senegal: "É uma pena que as duas melhores equipas de África tenham que se defrontar três vezes em tão pouco tempo. Se fosse eu a decidir, teria qualificado as duas melhores equipas da Taça das Nações africanas diretamente para o mundial. Mas as regras estão definidas e amanhã só a melhor equipa poderá qualificar-se. Com todo o respeito, espero que a melhor equipa seja o Egito".