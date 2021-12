Queiroz e a passagem às meias da Taça das Nações Árabes: "Foi uma recuperação fantástica"

Carlos Queiroz, no final do Egito-Jordânia

Declarações do técnico português, no final do encontro com a Jordânia (3-1)

Análise ao jogo: "A Jordânia mereceu começar a ganhar, os nossos jogadores estiveram um pouco nervosos no início. Mas foi uma recuperação fantástica dos nossos jogadores, uma equipa jovem, com uma média de idades à volta dos 25 anos; foi muito bom ver esta recuperação. Acordámos mentalmente, começámos a controlar a posse de bola, que tivemos mais de 60% do tempo total, e as oportunidades começaram a aparecer. Se a Jordânia começou melhor, os nossos jovens depois dominaram, especialmente na segunda parte e no prolongamento. Fomos a equipa que jogou no meio-campo adversário. O resultado final é totalmente merecido."

Recuperação para a meia-final: "O nosso melhor aliado agora é o descanso. Queremos recuperar e ver como estamos. É verdade que temos alguns jogadores limitados, mas estou certo que vamos encontrar boas soluções para disputar a meia-final."

Elogio aos jogadores: "O mais importante hoje, para mim, é falar sobre os meus jogadores, e também dar uma palavra à equipa e ao treinador da Jordânia, porque têm feito um trabalho fantástico. Foram uns quartos-de-final fantásticos. Colocaram-nos muitas dificuldades até conseguirmos impor o nosso jogo. Só posso elogiar os nossos jogadores egípcios, porque mais do que ganhar, tiveram o caráter para procurar uma recuperação muito difícil. Tentaram recuperar, controlaram o jogo, assumiram riscos, foram grandes profissionais."

Celebrações: "Quando há tanta energia e esforço em campo, na procura do resultado, ficamos felizes pelo que os jogadores alcançam. Estava feliz por eles, porque colocaram-se na posição que merecem, que é jogar a meia-final."