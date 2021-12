Queiroz: da "final" com o Catar e o "orgulho" na Taça Árabe à melhoria do futebol egípcio

Técnico, em antevisão ao jogo do terceiro e quarto lugar da prova, vincou a importância do duelo com o anfitrião, expressou orgulho pelo trajeto egípcio e enumerou aspetos a melhorar no futebol do país

Jogo com o Catar: "Estamos muito felizes por estarmos aqui. O Qatar é como se fosse uma final para nós, é a seleção da casa, é uma grande oportunidade para aprender e para tentar ganhar. É uma grande equipa e é um privilégio defrontá-los, porque têm muita experiência, tem feito um percurso importante até noutras competições.(...) Jogar contra eles no dia nacional do Catar é um privilégio. Com todo o respeito pela final, este é um grande jogo para nós."

Percurso na prova: "Estamos muito satisfeitos com os jogadores que temos. A Taça Árabe foi uma oportunidade de trazer novos jogadores. Apresentámos uma equipa com uma média de 25 anos, com muitos elementos, creio que dez no total, a vestirem a camisola pela primeira vez. Estão aqui para ganhar experiência. Estivemos muito bem em todos os jogos, não fomos felizes no último, mas estou muito orgulhoso dos muitos jogadores."

Impacto da derrota com Tunísia nas meias-finais: "Costumo falar em ganhar ou aprender, não gosto da palavra derrota. Temos que evoluir e aprender, deve ser esse o nosso foco. Vamos lidar com isso e, com tudo o que aprendemos, vamos fazer melhor, acordar e recuperar. Os meus jogadores só têm que estar orgulhosos do que fizeram. Perdemos um jogo, mas não perdemos o nosso orgulho."

Futuro do futebol do país: "Trabalhamos soluções, não problemas. Todos podemos sempre melhorar, é a isso que nos dedicamos diariamente. É o trabalho normal de todos, não é uma situação específica. O objetivo desta prova não está terminado, mas está alcançado: ganhar experiência. Existem outras questões que se podem colocar. As infraestruturas onde os jogadores evoluem, a qualidade dos relvados, a intensidade dos jogos na liga, a rapidez com que os jogadores se desenvolvem. Creio que, se conseguirmos melhorar esses pontos, o futuro do futebol egípcio só pode ser bom, porque tem grandes jogadores."