Queiroz aborda alegados desentendimentos e revela mensagens: "Quase choro"

Treinador português aborda a saída do comando técnico da seleção colombiana.

Carlos Queiroz deixou recentemente o cargo de selecionador da Colômbia, na sequência de resultados negativos na qualificação sul-americana para o Mundial do Catar. O técnico lamentou a decisão da federação.

"Depois de uma série de resultados maus, a federação não teve a coragem de enfrentar as tempestades que se avizinham. Eles tomaram uma decisão que devo aceitar, mas com a qual não concordo. Os factos mostram que não é uma decisão racional. Agradeço a oportunidade. Foi uma honra, um grande privilégio. Infelizmente depois dos dois últimos resultados contra o Uruguai e o Equador, a federação não mostrou a mesma coragem que mostrou no início", lamentou em entrevista à Agência Efe.

Bem frescas na memória estão as notícias que davam conta de alegados desentendimentos no balneário, algo que Queiroz desmente de forma clara. "Foi tudo fenomenal. É surpreendente ver a família que é a seleção colombiana. É uma coisa muito atraente, muito amigável e amorosa. Nós sabemos e gostamos de futebol, sabemos que há um preço que temos que pagar quando vivemos numa sociedade livre. Há um preço a pagar, se não sabemos viver com a mentira, não sabemos nada de futebol e da vida. Após a partida contra o Chile, disseram que houve confrontos. Mentira. Após o jogo contra o Equador surgiram alguns argumentos de que os jogadores teriam protagonizado confrontos. Mais uma vez vos digo que o ambiente da equipa colombiana é amigável e familiar. São algumas mentiras que são normais e pagamos o preço de viver num mundo livre, do qual gostamos. Em relação aos jogadores, treinei clubes e seleções, de Portugal ao Irão, sempre tive um ótimo relacionamento com eles. E agora tenho, por parte dos jogadores colombianos, mensagens deles com expressões de carinho e quando as leio fico emocionado e quase choro. São expressões de apreço e gratidão que nunca esquecerei. Esses jogadores de futebol sempre estarão no meu coração", vincou.