Queiroz após sair do Egito: "Levo memórias maravilhosas da viagem do bem para a grandeza"

Técnico português deixou, depois de duas derrotas relevantes, o cargo de selecionador do país africano

Terminada a ligação à seleção do Egito, ao cabo de sete meses, Carlos Queiroz expressou o "privilégio e a honra" por ter sido selecionador do país africano e agradeceu por "alcançar tanto" graças à "dedicação e talento" dos faraós.

"Gratidão, respeito, e amizade. Estes são os meus sentimentos neste momento. (...) Levo memórias maravilhosas da nossa viagem do Bem para a Grandeza. Sem a vossa dedicação, talento e empenho não seria possível alcançar tanto. Ser o treinador da Selecção Nacional de uma nação de futebol tão apaixonada foi um privilégio e uma honra", realçou o treinador português, na rede social Facebook.

A Federação do Egito anunciou, no passado, domingo a rescisão por mútuo acordo com Carlos Queiroz, ainda que o contrato, assinado em setembro passado, previsse a continuidade do técnico a liderar os jogadores faraós até ao fim de 2022.

Carlos Queiroz deixou a seleção principal do Egito após ter perdido na final da última edição da CAN e no play-off de acesso ao Mundial de 2022, em jogos perante o Senegal.