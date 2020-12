Queiroz após saída da seleção colombiana: "Quando dizer adeus não é fácil..."

Treinador português deixou o comando técnico da seleção da Colômbia.

Depois de a Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciar a saída de Carlos Queiroz do comando técnico da seleção da Colômbia, após as derrotas contra Uruguai e Equador na qualificação para o campeonato do Mundo de 2022, o treinador português recorreu às redes sociais para se despedir da equipa que comandou até então.

"Querida equipa, quando dizer adeus não é fácil, significa que só temos motivos para expressar a nossa grande gratidão com orgulho", começou por escrever, antes de passar aos agradecimentos.

"Pela oportunidade e honra que me foi dada pela Federação Colombiana de Futebol e pelo seu Presidente de servir a seleção nacional colombiana. Pela confiança, lealdade e privilégio de ter trabalhado e gerido pessoas com tanto talento e dedicação, desde os jogadores a toda a equipa técnica, a quem presto homenagem por todos os esforços e sacrifícios no seu melhor propósito", afirmou, concluindo de seguida:

"Significa também que parto com humildade, com a certeza de que o trabalho e o legado técnico positivo desenvolvido por todos na equipa se traduzirá no sucesso que todos os adeptos de futebol colombianos sonham e merecem".