Quatro portugueses na lista dos jovens jogadores mais promissores do Mundo

O Observatório do Futebol (CIES) divulgou na segunda-feira os jovens mais promissores do mundo, nascidos entre 2000 e 2004.

Quatro portugueses figuram entre os jovens mais promissores do mundo, segundo uma publicação do Observatório do Futebol (CIES), divulgada na segunda-feira.

Pedro Neto, do Wolverhampton, está na lista dos jovens mais promissores nascidos em 2000, enquanto Nuno Mendes e Tiago Tomás, do Sporting, e Fábio Silva, também do Wolverhampton, surgem entre os jogadores com mais potencial nascidos em 2002.

Nota também para Gustavo Assunção, jogador luso-brasileiro do Famalicão, que figura na lista dos mais jovens promissores nascidos em 2000.