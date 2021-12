Rúben Semedo, praticamente há quatro meses fora dos relvados, regressou esta quarta-feira da melhor forma [pelo menos a nível individual] à competição. O português marcou aos 26 minutos do encontro do Olympiacos no terreno do Levadiakos, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça da Grécia. Na altura, o central português reduzia a desvantagem da formação comandada por Pedro Martins para 2-1. Veja o golo no vídeo abaixo: