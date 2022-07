Quaresma teve "esperança de voltar" ao FC Porto e "gostava de ter trabalhado com Sérgio Conceição"

ENTREVISTA, PARTE I - À espera de resolver o futuro, Quaresma olha para a atualidade do FC Porto, o clube do coração, e acredita que tem um feitio que iria encaixar na perfeição no do atual treinador portista.

Quaresma sente que ainda tem muito para dar ao futebol e continua a analisar as melhores propostas para prosseguir a carreira, seja em Portugal ou no estrangeiro. Há dois anos, quando assinou pelo V. Guimarães, pensava que não voltaria a emigrar, mas a vontade de continuar a jogar é tanta que encara todos os cenários.

Curiosamente, em 2020, então com 36 anos, esteve para regressar ao FC Porto, mas a transferência não avançou. O internacional português gostava que tal tivesse sido uma realidade, porque seria uma oportunidade de voltar ao clube do coração e de trabalhar com Sérgio Conceição, um treinador que admira.