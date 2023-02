Quaresma: "Se acho que existe racismo em Portugal? Acho"

Excertos da entrevista de Ricardo Quaresma ao Porto Canal

Tratamento diferenciado: "Quando fui para o Inter, dei uma entrevista e disse 'vou trabalhar para ser o melhor do mundo'. É normal. Na altura tinha o melhor treinador do mundo, o Mourinho, eu tinha talento, porque não haveria de pensar alto? E depois vejo o Nani a ir para o Manchester e a dizer exatamente a mesma coisa que eu disse, porque é normal, tinha um talento enorme. A ele levaram a bem, a mim disseram 'ah ele tem de pensar é em jogar primeiro'...Sempre senti que a mim custa-lhes a aceitar muita coisa. Gosto disso, mas às vezes também te chateia. Sempre senti que para ser bem falado tinha de fazer muito mais do que os outros."

Racismo e discriminação em Portugal: "Se acho que existe racismo em Portugal? Acho. Sempre houve, sempre haverá e não vai mudar isso. Tiveste um episódio de uma senhora brasileira no Algarve, só porque os filhos eram negros. Isso nunca vai mudar. Com o nome que consegui construir, acho que as pessoas vão-me ouvir. E acho que o racismo nunca vai acabar. Nós que temos nome, que somos famosos, devíamos falar mais daquilo que pensamos, seja negro ou branco. Não quero saber o que o adepto pensa, quero sentir-me bem comigo mesmo. O que me compensa ficar calado e ir a um estádio e ser insultado? Vou ser insultado na mesma, fale ou não. Prefiro falar e fico de consciência tranquila".