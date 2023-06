Quaresma sobre o futuro: "Acredito mais nas palavras do que no dinheiro"

Extremo português não jogou na época passada, mas não tem intenções de deixar já o futebol. Regressar ao Besiktas é uma hipótese.

Após uma temporada em que não jogou, Ricardo Quaresma mantém a ambição de continuar a jogar futebol e admite que gostaria de voltar ao Besiktas, onde jogou durante seis anos (quatro épocas e mais duas numa segunda passagem". O internacional português, de 39 anos, diz que continua a sentir-se bem para jogar.

"Não deixei o futebol. Estou a preparar-me ao trabalhar sozinho. Sou forte e acredito em mim mesmo. Irei retirar-me no momento em que me sentir mal com a minha vida futebolística. Mas não tenho qualquer intenção", afirmou, numa entrevista ao jornal turco Fanatik.

Questionado sobre o Besiktas, o ex-V. Guimarães diz que seria um gosto reencontrar o treinador Senol Gunes: "Foi com ele que ganhámos o campeonato e está a fazer um trabalho muito importante. Trabalhar com ele é bom. Tem objetivos e uma estrutura que está ligada aos títulos. Se o meu professor quiser, ficarei feliz por voltar."

E acrescentou: "Recebi propostas de clubes muito importantes da Turquia. Mas acredito mais nas palavras do que no dinheiro. As palavras que saem da minha boca duram para sempre. A minha resposta às propostas foi sempre: 'não vou jogar por nenhuma outra equipa a não ser o Besiktas'. E mantenho essa posição."