Quaresma: "Há miúdos que não são aquilo que ouço e vejo. E custam 80, 100 milhões"

Excertos da entrevista de Ricardo Quaresma ao Porto Canal

Jovens sobrevalorizados atualmente: "Hoje em dia está muito mais fácil. Quem me dera a mim aparecer agora com 18 anos. Os jovens hoje em dia são mais mimados, com a facilidade que têm para chegar lá em cima. Na minha altura, tinhas de ser muito melhor do que os outros. Tens aí muitos exemplos de jovens de quem ouço e vejo toda a gente a falar neles e, na minha opinião, não são nada daquilo que dizem. E são miúdos que provavelmente já custam 80 ou 100 milhões."

Diferenças para outros tempos: "Para chegar onde eu cheguei, precisas de partir muita pedra, hoje em dia não precisas disso para chegar ao topo. Os empresários mexem-se melhor, há mais portas abertas. Hoje em dia o mais velho e o jovem, escolhem o mais jovem. Os clubes assim o pedem, precisam de fazer dinheiro e apostam no que lhes vai dinheiro."

Impacto das redes sociais: "Chamas a atenção a um jovem num treino e ele fica amuado. Eu jamais ia para um jogo e no autocarro ia a tirar fotos. Faz-me confusão. A partir do momento em que saía do hotel, já tinha de estar concentrado. Os jovens têm compromisso, mas são muito deslumbrados. Eu falava com a minha família antes de sair do hotel, eles já sabiam que eu, mal metesse um pé fora do hotel, não falava com mais ninguém."

Dificuldades para um treinador: "É mais difícil para um treinador segurar um balneário hoje em dia, por causa da mentalidade da juventude. Eles dizem 'sim, sim, sim', mas está a entrar-lhes por um lado e a sair pelo outro."