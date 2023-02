Quaresma e a chegada ao Barcelona: "Quando chegas ao hotel e falas para as paredes, fica difícil"

Excertos da entrevista de Quaresma, antigo jogador de Sporting, FC Porto e Vitória, ao Porto Canal.

Primeiros tempos no Barcelona: "Estive seis meses enfiado num hotel. Ficava ali sozinho e meio perdido. Aquilo mexeu comigo. É das poucas coisas no mundo do futebol que me arrependo de não ter aproveitado, era o meu sonho chegar e triunfar no Barcelona. Arrependo-me de ter sido eu a pedir para sair"

Concorrência de grandes nomes: "Quando trabalhas com os melhores, ficas melhor. Dava-me pica para disputar o lugar com eles. Sentia que se o treinador tivesse dúvida entre o mais novo e o mais velho, jogava sempre o mais velho. É nessas coisas que tens de ter paciência, eu só tinha 19 anos. Quem te dá essa paciência? A estabilidade da tua família. Mas, quando chegas ao hotel e falas para as paredes, fica difícil. Chega a um ponto que a bolha rebenta e acabas por fazer asneira."