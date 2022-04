Declarações de Paulo Sousa, treinador do Flamengo, após o empate com o Palmeiras de Abel Ferreira, 0-0, em jogo a contar para o Brasileirão.

Exibição do Flamengo: "Estamos cada vez mais consistentes. É nesse caminho que devemos estar. Tivemos qualidade de jogo contra uma equipa que está feita e convencida das ideias do seu treinador. Termos a qualidade que tivemos hoje mostra que estamos no caminho certo."

Controlo do jogo: "Sempre que quiseram [o Palmeiras] jogar mais curto ou entrelinhas não conseguiram. Acho que a equipa reduziu bem os espaços, controlou todas as possibilidades. A equipa estava concentrada. Merecíamos mais pelo que fizemos. Uma primeira parte extraordinária, uma segunda parte de mais controlo, com uma intensidade mais baixa em certos momentos. A única coisa que não aconteceu foi mesmo o golo, mas merecíamos ter vencido."

Sinergia com os adeptos: "A sinergia é e tem de ser constante. No Flamengo, quando se ganha estamos no céu, quando se perde estamos no inferno. Como eu disse na última conferência, eles têm de se sentir representados em campo. Podemos ter um pior desempenho a nível técnico, mas em entrega eles [adeptos] têm de nos reconhecer. Dar tudo para ganhar. Hoje merecemos ganhar, não aconteceu. Vamos continuar para sermos mais consistentes."