"Quando perco depois de cometer um erro, vou para casa e nem falo com a minha mulher"

José Sá, guarda-redes do Wolverhampton

José Sá mostra-se encantado no Wolverhampton, onde tem sido titular indiscutível.

José Sá cumpre a primeira temporada no futebol inglês e tem sido titular indiscutível na baliza do Wolverhampton. O internacional português concedeu uma entrevista ao "Telegraph", na qual falou sobre a boa campanha da equipa, mas também deixou algumas revelações em termos pessoais.

"Odeio perder. Quando perco depois de cometer um erro, ainda é pior, quando vou para casa nem falo com a minha mulher. Fico no sofá e por vezes tenho dores de cabeça porque estou a pensar no que podia ter feito melhor", revelou o ex-guardião e Marítimo, FC Porto e Olympiacos.

José Sá, 29 anos, destacou a união do Wolverhampton como um dos segredos para a excelente campanha, com Bruno Lage ao leme. "O ambiente aqui é espetacular", disse. "Somos como uma família e isso é uma das razões para o bom momento. Se eu cometo um erro, os meus amigos estão lá para me ajudar. Se um deles erra, então eu tento ajudar também", indicou.

Sá acredita mesmo que o atual plantel é capaz de dar uma boa resposta na Champions, caso se apure para a prova milionária. Claro. Se ninguém sair, se o clube contratar mais um ou dois jogadores, a equipa pode fazer coisas muito boas", garantiu.

Quanto a referências, José Sá disse: "Iker [Casillas], Petr Cech, Buffon e Neuer. Eles são os melhores dos melhores... depois de mim", atirou, com boa disposição.