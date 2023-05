"Quando Leão chegou, jogava para o Instagram e terminava a época com dois golos"

Paolo Maldini explica a transformação do atacante num goleador graças a uma mudança de mentalidade no Milan

Em entrevista ao podcast Muschio Selvaggio, Paolo Maldini, diretor desportivo do Milan, comentou a evolução de Rafael Leão no clube.

"Rafael Leão é um talento louco. Sou um esteta graças ao meu pai e o Leão é lindo de se ver, é algo único. Tem tudo para ser um jogador de topo. Estava no banco do Lille e, quando chegou, disse-lhe que jogava para o seu Instagram, porque colocava vídeos lindos com dribles e jogadas, mas depois acabou a época com dois golos marcados. Ajudámo-lo a mudar essa mentalidade. Alguém com tanto talento tem de trabalhar ainda mais do que os outros para explorar o seu talento", afirmou o antigo jogador do Milan e da seleção italiana.

Maldini falou ainda da mãgoa de não ter sido campeão do Mundo pela Itália: "Não me arrependo de nada. O que me atormenta mais é não ter ganho um Campeonato do Mundo, por exemplo. É melhor ganhar um troféu do que um prémio pessoal".