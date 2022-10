Rúben Dias recordou os primeiros passos enquanto aspirante a jogador profissional e a entrada na primeira equipa do Benfica.

Rúben Dias concedeu uma entrevista à revista Forbes, na qual falou sobre a carreira e da passagem pelo Benfica, antes da transferência para o Manchester City, onde é, atualmente, uma das principais figuras.

"Quando cheguei à primeira equipa do Benfica, eles não gostaram muito porque eu era muito jovem", afirmou, acabando por confirmar toda a qualidade em três épocas na primeira equipa das águias, ao ponto de deixar orgulhosos Luisão e André Almeida, que teve como capitães, com a mudança para a Premier League. "Foi especial ouvir isso da parte deles. Quando me juntei à primeira equipa, a reação deles foi um pouco: 'o que é que este tipo está a fazer?' Mas no final, reconheceram que eu era assim. Não me estava a tentar exibir, não estava a tentar parecer inteligente, estava apenas a ser eu próprio", assegurou.

Rúben Dias até foi avançado no Estrela da Amadora, onde esteve a formação, e contou como tudo mudou. "A minha equipa estava a sofrer um pouco e eu acabei por correr por todo o lado. Estava a tentar falar com todos, a tentar organizá-los e fazer com que todos corressem juntos. Então, a dada altura, o treinador disse: 'Rúben, vai lá para trás e vamos continuar assim". E desde então, nunca mais saí", lembrou.

No que toca à vertente financeira, Rúben Dias conta com dois consultores que o ajudam a gerir as economias e os investimentos. O ramo imobiliário e mercados financeiros são dois interesses. "Sempre fui muito consciente de que, embora esteja tudo a correr muito bem e agora tenha um mundo de possibilidades, com as decisões erradas, tudo se pode perder. E pode acontecer depressa", apontou, assumindo uma atenção pessoal à sustentabilidade e ao meio-ambiente. "O planeta precisa de pessoas que queiram tomar conta dele. E, obviamente, esse é um dos meus objetivos. Sou uma pessoa que tem uma certa visibilidade e quero tentar usá-la da melhor maneira possível. Não se trata apenas de garantir o meu futuro. Trata-se também de garantir que chego a um certo nível em que também serei capaz de me dedicar a este tipo de causas", terminou.