Adriano Teixeira, antigo analista do FC Porto é agora treinador-adjunto no Al-Sadd, do Catar, e explica que foi a possibilidade de trabalhar com o "pai futebolístico" de Guardiola que o convenceu

Foi no último andar do condomínio onde vive, com uma espetacular vista sobre Lusail, que Adriano Teixeira esteve à conversa com O JOGO. De Serzedelo a Doha, com muito FC Porto pelo meio, o técnico-adjunto do Al-Sadd dá-se a conhecer.