"Quando Bruno Fernandes quer rematar, não vais bracejar na direção dele..."

Bruno Fernandes durante o jogo com o Everton

Antigo internacional inglês deixa críticas à atitude de Garnacho, jovem do Manchester United.

Gabby Agbonlahor, antigo internacional inglês que se notabilizou no Aston Villa, não gostou de ver Alejandro Garnacho bracejar para Bruno Fernandes no decorrer do jogo da Taça de Inglaterra, entre Manchester United e Everton (3-1), na passada sexta-feira.

"Quando és jovem, estás na equipa principal e alguém como Bruno Fernandes quer rematar, tu não vais bracejar na direção dele. O mesmo com Rashford.... É um jovem jogador e já falaram da atitude dele. O Bruno Fernandes disse que ele teve falta de atitude na pré-época e por isso não jogou muito no início da temporada", afirmou na talkSPORT.

"Não sei o que ele disse a Bruno Fernandes, mas não ficou feliz. Ele já fez coisas boas no Manchester United, mas tem de parar de bracejar", completou.