Abel Ferreira falou esta quarta-feira a comunicação social portuguesa, oportunidade para saber mais do treinador português que conquistou a Taça dos Libertadores e a Taça do Brasil com o Palmeiras

O futuro, convites: "Quando acabou a Libertadores, o único convite que tive foi da minha mulher. Perguntou-me se o Palmeiras me autorizava a ir a Portugal porque já não nos víamos há algum tempo. Foi o único convite que recebi".

Homem de fé: "Os brasileiros gostam muito de rezar antes e depois dos jogos. Eu também sou religioso, embora não praticante, mas procuro ser um exemplo para os outros. Acho que é isso que o grande mestre lá de cima diz. Na segunda parte desse jogo (final da Libertadores), eu estava a sentir-me tão impotente que até meti as mãos no bolso para rezar. Eu sei que Deus não se mete no jogo, isso é ponto assente. Eu rezo, o meu adversário também reza, e eu só tenho é que agradecer tudo aquilo que ele me proporciona na vida. Mais nada. Mas nessa altura eu estava a sentir-me tão impotente que até rezei"