Pyramids, treinado por Jaime Pacheco, goleia na Taça da CAF

Triunfo por 4-1 no terreno do ASCO de Kara.

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, foi esta quarta-feira vencer, por 4-1, ao terreno do ASCO de Kara e assumiu, provisoriamente, a liderança do Grupo C à quarta jornada da Taça da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O tunisino Ben Youssef, logo ao terceiro minuto, Mostafa Fathi, aos 27 e 36 minutos, e Islam Issa, aos 64, marcaram os golos da formação egípcia, enquanto Amatchoutchoui Kangnivi apontou, aos 66, o tento solitário da equipa togolesa, que, aos 42, falhou um penálti através de Abdou Ouattara.

Como este resultado, o Pyramids, que há duas semanas tinha vencido este adversário por 1-0, soma agora oito pontos, mais um do que os marroquinos do FAR Rabat, que hoje visitam os egípcios do Future FC, com dois pontos, enquanto o Kara tem apenas um.

Na próxima ronda, em 19 de março, o Pyramids visita o seu principal rival, o FAR Rabat, com quem empatou 2-2 no seu reduto.

As duas primeiras equipas de cada um dos quatro grupos avançam para a fase seguinte.