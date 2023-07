Pyramids, de Jaime Pacheco, vence e está nas meias-finais da Taça do Egito

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, qualificou-se esta segunda-feira para as meias-finais da Taça do Egito ao vencer categoricamente o National Bank of Egypt, por 3-0, em jogo dos quartos de final da prova.

A equipa de Jaime Pacheco marcou muito cedo, logo aos três minutos, pelo avançado Islam Issa, e aumentou a vantagem à beira do intervalo, na execução de um penálti, pelo avançado sul-africano Fagrie Lakai, aos 45+7 minutos.

Dois minutos antes, a equipa do National Bank of Egypt tinha ficado reduzida a 10 unidades, aos 45+5, por expulsão do avançado guineense Moussa Diawara, por acumulação de cartões amarelos.

O golo que liquidaria as esperanças do National Bank of Egypt em reentrar na discussão do resultado surgiu aos 60 minutos, quando Islam Issa bisou e arrumou com a questão do vencedor.

Os quartos de final da Taça prosseguem na terça-feira com os jogos Zamalek-Arab Contractors e Nogoom FC-Enppi, faltando ainda apurar o par de equipas que completa os jogos desta fase.

Há dois jogos dos oitavos de final ainda por disputar, entre o Al Masry e o Haras Hoddod, marcado para a próxima sexta-feira, e entre o Al Ahly e o El Dakhleya, estimado para de 30 de julho.