Clube orientado pelo português venceu o Haras El Hodood por 1-0, com golo nos descontos

O Pyramids, orientado por Jaime Pacheco, meteu a quinta e aproximou-se do líder do campeonato egípcio, o Al Ahly.

Com o quinto triunfo seguido no campeonato, desta vez por 1-0, arrancado a ferros nos descontos (El-Gabbas, aos 90'+4'), o Pyramids está agora a um ponto do topo da classificação, embora com mais cinco jogos disputados.

Atrás do Pyramids está o Future FC, com mais um jogo e menos um ponto.