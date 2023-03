Pyramids de Jaime Pacheco soma terceira jornada sem ganhar no Egito

Derrota com o National Bank Egypt (2-1) afasta o Pyramids ainda mais da liderança

O Pyramids, orientado pelo português Jaime Pacheco, somou a terceira jornada do campeonato do Egito sem vencer, pelo que cada vez se afasta mais da liderança.

Ao perder com o National Bank Egypt, o Pyramids soma sete pontos perdidos nas últimas três jornadas. Sete pontos que dariam a liderança, pois está a cinco pontos do primeiro, o Al Ahly, e a três do segundo, o Future FC.

Pelo meio desta série negativa no campeonato, o Pyramids somou triunfos na Taça das Confederações, com o ASKO Kara, do Togo.