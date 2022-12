PSG revela data para Nuno Mendes regressar aos treinos

Lateral português volta a trabalhar com os colegas dentro de duas semanas. Renato Sanches, a contas com um problema físico, regressa no próximo fim de semana

Nuno Mendes, que acabou mais cedo a sua participação no Mundial do Catar, devido a lesão, já tem data prevista de regresso aos treinos.

O lateral português voltará ao trabalho com os colegas dentro de duas semanas, informou o PSG em comunicado, nesta terça-feira.

Carta fora do baralho de Fernando Santos nos últimos três encontros de Portugal no Mundial, Nuno Mendes participou em apenas parte de um jogo no Campeonato do Mundo, saindo lesionado no duelo com o Uruguai, na fase de grupos.

Renato Sanches, que também está a contas com problemas físicos, volta ao trabalho no próximo fim de semana.