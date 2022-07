PSG ganha corrida ao Milan e vai contratar outro internacional português

Segundo o Le Parisien, há acordo para a transferência de Renato Sanches, do Lille. Também Ekitike, avançado do Reims, assinará pelo campeão gaulês

O Paris Saint-Germain vai contratar Renato Sanches ao Lille, adianta o Le Parisien. O Milan também estava na corrida pelo internacional português, mas a publicação de Paris revela que já foi alcançado um acordo entre Lille e PSG, por 12 milhões de euros, uma verba relativamente baixa e justificada pelo facto de o médio luso estar a um ano de terminar o contrato.

Renato Sanches foi aposta no Lille, com Luís Campos na direção desportiva, após passagens frustrantes por Alemanha e Inglaterra. No Lille sagrou-se campeão e venceu ainda uma Supertaça de França, ganhando "bilhete" para o clube mais poderoso do país.

Também o avançado Ekitike, do Reims, se mudará para o Parque dos Príncipes. O PSG vai desembolsar 36 M€ pela jovem promessa Hugo Ekitike.

Espera-se que nas próximas horas os dois jogadores possam ser anunciados como reforços, seguindo depois rumo ao Japão para começar a trabalhar com o plantel, agora orientado por Christophe Galtier.