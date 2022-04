Promessa do Flamengo despontou com Paulo Sousa: "Quando alguém acredita em ti..."

Extremo do Flamengo leva dois golos e cinco assistências em 2022, sob comando de Paulo Sousa.

Lázaro Vinicius, extremo de 20 anos do Flamengo, leva este ano 17 jogos, dois golos e cinco assistências com a camisola do Flamengo, comandado pelo português Paulo Sousa. No entanto, o jogador brasileiro demorou a despontar na equipa principal do "Mengão", algo que foi explicado pelo próprio ao "Globoesporte".

"Dá mais confiança e ficas mais tranquilo quando tens alguém que acredita em ti, que te chama para falar contigo, te dá valor e que se nota que está a querer ajudar. Mentalmente sinto-me logo bem e mais confiante", começou por dizer, elogiando Paulo Sousa.

"E assim se nota o facto de eu estar a jogar mais e a marcar golos, tendo consciência de que sou novo e ainda tenho muito para aprender", concluiu Lázaro.