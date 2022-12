Programa de inteligência artificial prevê qual o melhor destino para João Félix

A interpretação de Olocip, através da inteligência artificial, prevê que o internacional português se daria melhor... no Manchester United.

Com o futuro incerto e após um bom desempenho no Mundial'2022, João Félix regressou mesmo ao Atlético de Madrid com muitos rumores à mistura.

Mas, afinal, qual será o melhor destino para o internacional português, que tem sido associado a Arsenal, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, PSG e Bayern? A interpretação de Olocip, através da inteligência artificial, pode dar uma ajuda.

Pois bem, de acordo com o programa de inteligência artificial, Félix dar-se-ia melhor nos "red devils", onde estão já Diogo Dalot e Bruno Fernandes, e de onde saiu recentemente o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo.

Com a ferramenta do Olocip, comparando a equipa atual (Atlético de Madrid) e os dois (alegados) candidatos principais, United e Arsenal, a recomendação para os próximos seis meses, é que rume a Old Trafford para preencher a vaga deixada por Cristiano. Com Ten Hag, a sua contribuição seria maior a nível defensivo, ofensivo e de construção de jogo. E também elevaria a produção de golos e assistências.

A inteligência artificial prevê que João Félix, caso fique no Atlético, irá marcar um golo a cada 268,8 minutos (um a cada três jogos completos, aproximadamente). No Arsenal, a cada 228,9' e, no United, a cada 201,6'. Quanto a assistências, uma a cada 718 minutos nos "colchoneros", a cada 694' nos "gunners" e a cada 497' no Manchester United.