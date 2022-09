Programa de inteligência artificial inclui português no melhor onze da Europa

Nuno Tavares, antigo lateral do Benfica que representa o Marselha, foi incluído no melhor onze a atuar na Europa do programa Olocip.

O Olocip, um programa de inteligência artificial com base em dados estatísticos, incluiu Nuno Tavares no seu onze de melhores jogadores a atuar na Europa.

O antigo lateral esquerdo Benfica, que se encontra emprestado ao Marselha pelo Arsenal, fez parte de um onze no qual o grande destaque vai para Erling Haaland, avançado do Manchester City que é considerado o jogador com mais impacto na Europa e para o PSG, clube com mais jogadores incluídos (Messi, Neymar e Hakimi).

Confira o onze:

Haaland, mejor que nadie



Jugador con más impacto en las 5 grandes ligas. Con sus acciones totales ha contribuido a que el #ManCity haya generado más de 7 goles de los esperados en liga



❌No hay nadie de #LaLiga



️@diarioas ➡️https://t.co/qutu7OjeLc pic.twitter.com/4NhVyCLK7u - Olocip | Inteligencia Artificial (@Olocip_Lab) September 26, 2022

Leia também Benfica Ndour ainda sem acordo para renovar contrato com o Benfica Jogador italiano, vencedor da Youth League e da Taça Intercontinental pelas águias, é titular indiscutível da equipa B e está a negociar novo vínculo, com o Nápoles à espreita.