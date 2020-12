"Prodígio" e "Estrela": João Félix encanta espanhóis

João Félix festeja com Llorente o golo do Atlético

Jornal AS e Marca elogiaram a exibição do internacional português no empate entre o Atlético e o Bayern (1-1)

Autor do golo do Atlético de Madrid no empate com o Bayern, João Félix foi escolhido pela Imprensa espanhola como o grande destaque dos colchoneros, que jogam o apuramento com o Salzburgo na última jornada da fase de grupos.

Marca: "Começou com um grande passe para Correa onde se magoou ao ponto de coxear nos primeiros minutos do jogo. No entanto recuperou e foi dele o golo que fez sonhar o Atlético. Durante o jogo somou vários pormenores de classe e demonstrou ser a grande esperança rojiblanca para esta época. É um prodígio de qualidade."

AS: "Reencontrou-se com o golo e voltou a deixar detalhes de estrela máxima. Quando fica com a bola em zona avançada cria sempre perigo. No lance do golo foi inteligente na forma como foi ao encontro do passe de Llorente. Antes já tinha deixado Correa na cara do golo com um toque fantástico de calcanhar. Procurou sempre a bola e nunca fugiu à responsabilidade, escolhendo sempre o momento certo para a endossar ao colega."

Mundo Deportivo: "João Félix continua em grande forma e a dar passos em frente na sua carreira. O seu golo, numa grande jogada, chegou já depois de ter assustado Simeone ao colocar mal o pé no relvado. Felizmente para os colchoneros, o 'Menino de Ouro' continuou em campo."