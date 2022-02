Primeiro teste de fogo para Paulo Sousa, que pode igualar Jesualdo e Jaime Pacheco

No primeiro teste de fogo pelo Flamengo, o luso decide este domingo a Supertaça frente ao vencedor da dobradinha em 2021.

Contratado no passado mês de janeiro pelo Flamengo, Paulo Sousa terá hoje a possibilidade de conquistar o primeiro troféu naquele que é o seu primeiro teste de fogo desde a chegada ao Rio de Janeiro. A partir das 19h00 portuguesas, a turma do treinador português terá pela frente na Supertaça o Atlético Mineiro, o "monstro" do momento do futebol brasileiro, que chega a esta decisão com os galões da dobradinha conquistada no ano passado. Ambas as equipas chegam ao primeiro grande jogo de 2022 com o ritmo dos respetivos estaduais, que têm servido de laboratório para testes com vista ao emagrecimento dos plantéis, mas, hoje, os onzes de gala voltam à ação para a decisão de um troféu "querido" dos rubro-negros.

Desde o seu regresso ao calendário brasileiro em 2020, após duas edições disputadas em 1990 e 1991, a Supertaça teve o museu do Flamengo como destino. Em 2020, uma equipa comandada por Jorge Jesus venceu por 3-0 o Athletico Paranaense e, no ano seguinte, foi a vez de Rogério Ceni comandar os cariocas a uma vitória no desempate por penáltis (6-5) sobre o Palmeiras de Abel Ferreira. Agora, novo triunfo está ao alcance de Paulo Sousa num duelo que já fez correr muita tinta.



Regresso à década de 1980

Esquecida durante os últimos anos, a intensa rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro ressurgiu em grande estilo à boleia da supremacia que as duas equipas - em conjunto com o Palmeiras - têm exercido no futebol brasileiro. Como vencedor do campeonato e da Taça do Brasil, o Galo pretendia definir a cidade que receberia a Supertaça à conta do peso dos troféus, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por "dançar" com os dois clubes na busca de um compromisso que atirou para a secretaria os duelos que lendárias equipas comandadas por Zico e Reinaldo disputaram no relvado durante a escaldante década de 1980.

Várias sedes foram colocadas na mesa durante um longo processo negocial, mas uma a uma, caíram por imposição do Atlético, levando o Flamengo a ironizar que não seria possível em nenhum lugar do país impedir uma maioria de adeptos rubro-negros. Cuiabá, no coração do Pantanal, acabou por ser a escolhida, mas nem o desvio para uma zona mais remota do Brasil apaziguou a tensão, com a Direção do Galo a queixar-se que o rival já tinha reservado as melhores unidades hoteleiras por ter sido informado antecipadamente da escolha pela CBF. Uma acha a mais para uma fogueira ateada pelos clássicos do presente e do passado.

Hulk e David Luiz vão reviver os clássicos escaldantes de Portugal

Figuras marcantes da história recente de FC Porto e Benfica, Hulk e David Luiz vão ter hoje a oportunidade de se enfrentarem pela primeira vez nos relvados brasileiros, após uma rivalidade que fez faísca em Portugal. No saldo dos duelos entre os dois jogadores no nosso país, o avançado leva vantagem, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos clássicos contra o central. A dupla, recorde-se, também defendeu a seleção do Brasil no Mundial"2014 de má memória.

Trio português está na mira

Recém-chegado ao futebol sul-americano, Paulo Sousa terá hoje como missão conduzir o Flamengo à terceira Supertaça do Brasil consecutiva e, caso esta tenha sucesso, junta-se a um lote restrito de treinadores portugueses que lograram conquistar troféus em três continentes diferentes. Numa carreira iniciada em 2005, com os sub-16 de Portugal, o antigo internacional luso conquistou um campeonato da Suíça pelo Basileia, um campeonato e uma Taça de Israel pelo Maccabi Telavive e duas Supertaças e uma Taça da Liga da Hungria pelo Videoton, atual MOL Fehervar. Considerando que, geograficamente e ao contrário da sua filiação na UEFA, Israel faz parte do continente asiático, Paulo Sousa pode dizer que já venceu na Europa e na Ásia, faltando-lhe, agora, alcançar o sucesso na América do Sul.

Esse mesmo caminho já foi percorrido, antes, por Jorge Jesus. Em Portugal, conquistou múltiplos troféus pelo Benfica, aos quais juntou um pelo Al-Hilal (Arábia Saudita) e cinco pelo Flamengo (Brasil). Jesualdo Ferreira arrecadou títulos em Portugal (FC Porto), Egito (Zamalek) e Catar (Al-Sadd), enquanto Jaime Pacheco celebrou em Portugal (Boavista), Egito (Zamalek) e Arábia Saudita (Al-Shabab).