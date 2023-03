Primeiro reforço de Pepa no Cruzeiro é um veterano de 33 anos

Luciano Castán, defesa-central que estava no Guarani, é a primeira contratação desde a oficialização do treinador português no Cruzeiro. É o 18.º reforço da época

O experiente defesa Luciano Castán, de 33 anos, será nas próximas horas o primeiro reforço do Cruzeiro desde a oficialização de Pepa como treinador.

Com 33 anos, tinha contrato com o Guarani até final de 2024, mas prescindiu do que faltava do vínculo e assina a troco de uma pequena verba de compensação.

Será o 18.º reforço da época no Cruzeiro e assina por nove meses, até ao final deste ano.

Luciano Castán já está em Belo Horizonte a efetuar exames médicos para formalizar o acordo com o Cruzeiro. Nas redes sociais já se despediu do Guarani.

