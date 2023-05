Perto de ser campeão pelo Dortmund, Guerreiro negoceia com o Galatasaray

O internacional português termina contrato com a formação alemã a 30 de junho.

Raphaël Guerreiro pode, este sábado, dia 27, vencer, pela primeira vez na carreira, o título de campeão da Alemanha. Para esse cenário se efetivar, o Borussia Dortmund, equipa onde atua o jogador, terá de bater o Mainz, na 34ª e última jornada da liga.

Ora bem, prestes a acabar com o reinado do Bayern Munique - que conquistou o campeonato nas últimas dez temporadas -, o internacional português já está a negociar um contrato com o Galatasaray, conjunto turco onde atua o médio luso Sérgio Oliveira, avança o jornal alemão "Bild".

O lateral-esquerdo, que termina contrato com o Borussia Dortmund a 30 de junho, é também cobiçado pelo AC Milan, de Rafael Leão, e Newcastle. Na presente época, ao serviço da turma alvinegra, Guerreiro soma 35 jogos, cinco golos e 13 assistências.